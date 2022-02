Die gewaltsame Rückgabe der Krim ist jetzt unmöglich - Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rückgabe der annektierten Krim durch die Ukraine mit militärischen Mitteln ist jetzt unmöglich. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, am Donnerstag, den 3. Februar, in der Talkshow Right to Power.

„Wir haben unsere Strategien, und ich bin froh, dass Russland sie studiert. Haben wir jetzt eine Strategie zur militärischen Rückgabe der Krim? Wir haben jetzt eine Strategie, um die Krim zurückzuerobern. Auf welche Weise, ob militärisch oder auf andere Weise, hängt von vielen Faktoren ab. Heute kann ich sagen, dass dies unmöglich ist. Was morgen oder in einem Jahr passieren wird, werden wir sehen, so einfach ist das nicht“, sagte er.

Danilows Worte wurden vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Zaluzhnyy, bestätigt.

„Ich muss dem Präsidenten der Russischen Föderation und den Bewohnern Russlands versichern, dass es keine Befehle oder Gespräche über die Planung einer Militäroperation gibt, um in die (von den Streitkräften der Ukraine – Anm. d. Red.) vorübergehend besetzten Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk oder der Krim einzudringen“, betonte der General.

Der Grund für eine solche Entscheidung, so Danilow, sei, dass Kiew keine Opfer unter der Zivilbevölkerung zulassen könne, was im Falle von Machtszenarien unweigerlich geschehen würde…