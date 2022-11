Es gibt Berichte über Explosionen im besetzten Dzhankoy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Dzhankoy im Norden der vorübergehend besetzten Krim kam es am Mittwochabend, 16. November, zu Explosionen in der Nähe eines Militärflugplatzes. Dies berichteten mehrere Telegram-Kanäle unter Berufung auf Berichte von Anwohnern.

Insbesondere wird berichtet, dass es eine Ankunft in der Nähe des Flugplatzes gab, wo 80 Ausrüstungsgegenstände geparkt waren.

Die Anwohner stellen auch fest, dass es in einigen Gebieten nach den Explosionen einen Stromausfall gab.

Offizielle Informationen liegen noch nicht vor.

Es wurde heute auch berichtet, dass Alarmsirenen in Sewastopol die Anwohner in Panik versetzten.

Zuvor wurde berichtet, dass Bombenschutzräume in Sewastopol und Belgorod eingerichtet wurden…