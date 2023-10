Es gibt Fortschritte in der Frage der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte im Ausland - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung sieht Fortschritte in der Frage der bevorstehenden Konfiszierung von russischen Vermögenswerten im Ausland. Dies teilte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Donnerstag, den 12. Oktober, auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Kiew mit.

„In den letzten Wochen haben die Partner zum ersten Mal öffentlich signalisiert, dass sie sich einig sind, die Optionen und den Einsatz in Bezug auf die Zinsen für die Verwendung russischer Vermögenswerte, ihre Verwendung als Sicherheiten zur Absicherung von Kriegsrisiken und ihre Beschlagnahmung in der Zukunft zu prüfen“, sagte er.

Schmyhal wies darauf hin, dass all diese Fragen jetzt bei der vierten Ministerdiskussion im Rahmen der Jahrestagung des IWF und der Weltbank diskutiert werden.

„Das Eis ist angerührt worden. Ich bin sicher, dass wir im nächsten Jahr den Recovery Fund mit beschlagnahmten russischen Vermögenswerten füllen werden, die sich im Westen in Partnerländern befinden. Das wird ein erheblicher Betrag sein. Wir gehen davon aus, dass es sich im Allgemeinen um einen Betrag von 300 bis 500 Milliarden Dollar handeln wird, der in Projekte zur Erneuerung der Ukraine fließen wird“, fügte der Chef des Ministerkabinetts hinzu.

Wir erinnern Sie daran, dass US-Außenminister Antony Blinken sagte, dass Washington mit europäischen Verbündeten und Partnern zusammenarbeitet, um den notwendigen rechtlichen Rahmen zu finden, um Russlands eingefrorene Vermögenswerte für ukrainische Wiederaufbauprojekte zu verwenden.