Der sogenannte „Gouverneur“ des besetzten Sewastopols, Michail Raswoschajew, hat den Einwohnern der Stadt versichert, dass die ukrainischen Streitkräfte versuchen werden, die Stadt in der Silvesternacht anzugreifen, und die Einwohner aufgefordert, sich nicht im Freien aufzuhalten.

Er warnte, dass es sich nicht nur in der Silvesternacht, sondern auch in den kommenden Tagen lohnt, auf „Provokationen“ zu warten. Außerdem erinnerte Razvozhayev daran, dass in Sewastopol eine Regelung zur Beschränkung der Verwendung von Pyrotechnik eingeführt wurde.