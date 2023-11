In Sewastopol starben 800 Bewohner des Aquarienmuseums aufgrund des schlechten Wetters

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Krim in Sewastopol Museum-Aquarium wegen des schlechten Wetters getötet etwa 800 seiner Bewohner. Dies berichtete der Direktor des Museums Juri Kravtsov, schreibt der pro-ukrainische TG-Kanal Krimwind.

„Am Abend des 26. November blies der Sturm das Belüftungssystem auf dem Dach weg, in die Bresche stürzte der Strom. Mit jedem Schlag der Wellen kamen etwa drei Kubikmeter Wasser in den Raum“, heißt es in der Nachricht.

Mitarbeiter des Museums-Aquariums versuchten, die Fische zu retten, aber sie konnten das Wasser nicht selbst abpumpen, da die Geräte versagten. Mitarbeiter des Wasserkanals waren an den Rettungsarbeiten beteiligt.

Andere Bürger der Krim berichten, dass dieser Sturm auf der Krim der stärkste in der Geschichte der Beobachtungen ist.