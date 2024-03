Die Gründung des Aufsichtsrates des State Home Front Operator wurde eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Unternehmen des Verteidigungsministeriums State Home Front Operator (SHO) und die öffentliche Organisation Expert Support Fund for Governance and Economic Development (EDGE) haben ein Memorandum über die Zusammenarbeit bei der Suche und Auswahl von Kandidaten für den Aufsichtsrat unterzeichnet. Dies berichtete der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Donnerstag, den 14. März.

Es wird berichtet, dass der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern bestehen wird: drei – unabhängige und zwei – Vertreter des Staates.

„Die Schaffung des Aufsichtsrats ist eine effektive Praxis der Umsetzung des Prinzips der Corporate Governance im öffentlichen Sektor, eine Garantie für ein erfolgreiches Management und die Gewährleistung hoher Standards der Transparenz und Rechenschaftspflicht, die GOT implementiert“, sagte der Generaldirektor der Agentur Arsen Zhumadilov.