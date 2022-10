Abgeschossener MAU-Flug: Vier Länder fordern Iran zur Rechenschaft auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 4. Oktober, ist es 1.000 Tage her, dass Iran den Flug PS752 der Ukrainian International Airlines abgeschossen hat. Vertreter der Ukraine, Kanadas, Schwedens und des Vereinigten Königreichs gaben eine gemeinsame Erklärung ab, deren Wortlaut vom Pressedienst des ukrainischen Außenministeriums veröffentlicht wurde.

„Wir, die Minister Kanadas, Schwedens, der Ukraine und des Vereinigten Königreichs, stehen in Trauer um dieses tragische Ereignis an der Seite der Familien und ehren die Opfer, die an Bord des Fluges PS752 ums Leben kamen. Wir fordern den Iran erneut auf, seinen internationalen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und Transparenz und Gerechtigkeit für seine Handlungen zu gewährleisten“, heißt es in dem Dokument.

Die Politiker dankten den vier Rechtsexperten für ihre Beiträge.

„Sie haben ihre umfangreichen Erfahrungen an unsere Rechtsteams weitergegeben, die ihre sorgfältige Arbeit als Reaktion auf den illegalen und ungeheuerlichen Abschuss des Fluges PS752 durch den Iran fortsetzen. Wir stehen weiterhin in Solidarität mit den Familien und Angehörigen der Opfer des Absturzes von Flug PS752“, fügten die Minister hinzu…