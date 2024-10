An der Grenze zu Moldawien hat sich die Reparatur der Brücke verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bürger und Spediteure wurden dringend gebeten, diese Information zu berücksichtigen, wenn sie einen Grenzübertritt in diese Richtung planen.

An der internationalen Grenzübergangsstelle Mohyliv-Podilskyj – Otach wurde die Dauer der Reparaturarbeiten an der Grenzbrücke über den Dniester verlängert. Dies kann die Geschwindigkeit des Grenzübertritts nach Moldawien beeinträchtigen. Darüber informiert der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine am Montag, den 21. Oktober.

„An die Bürger und Spediteure, die die Grenze zwischen der Ukraine und Moldawien überqueren werden. Am internationalen Kontrollpunkt Mogilev-Podolskiy – Otach wurde die Dauer der Reparaturarbeiten um etwa 14 Tage verlängert“, heißt es in der Mitteilung.

Sie fügten auch hinzu, dass während der Reparaturarbeiten der Verkehr über die Grenzbrücke teilweise eingeschränkt werden kann.

Der Staatliche Grenzdienst der Ukraine forderte die Bürger und Spediteure auf, diese Informationen zu berücksichtigen, wenn sie planen, die Grenze in dieser Richtung zu überqueren.

Wir erinnern daran, dass am Kontrollpunkt Orlowka an der ukrainisch-rumänischen Grenze der Grenzverkehr vorübergehend eingestellt wurde.

Der Betrieb des Kontrollpunktes Palanka-Mayaki-Udobnoye an der Grenze zu Moldawien wurde ebenfalls vorübergehend eingestellt.