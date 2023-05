Grenzschutzbeamte fangen zwei Gruppen von Ausbrechern, die nach Rumänien fliehen wollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Grenzschutzbeamte der Abteilung Czernowitz haben in den vergangenen 24 Stunden zwei Gruppen von Wehrpflichtigen an der Staatsgrenze gestoppt, die das Gebiet der Ukraine verlassen wollten. Dies berichtete das Pressezentrum des staatlichen Grenzdienstes am Dienstag, den 23. Mai.

Demnach nahm eine Einheit der Abteilung Krasnojarsk vier Männer im wehrpflichtigen Alter fest, die sich in Richtung der ukrainisch-rumänischen Grenze bewegten. Die Täter versuchten sofort zu fliehen, als sie die Grenzsoldaten sahen.

Außerdem wurden vier weitere Grenzverletzer von Soldaten der Abteilung Selyatin an einem Kontrollpunkt im Bezirk Vizhnitsky im Gebiet Czernowitz festgenommen. Die Einwohner der Regionen Charkiw, Lugansk, Cherson und Chmelnyzkyj waren in einem Pkw zur Grenze mit Rumänien unterwegs und konnten den Zweck ihrer Ankunft im kontrollierten Grenzgebiet nicht erklären.

Alle festgenommenen Straftäter wurden zu den Grenzschutzeinheiten gebracht, und es wurden Strafverfolgungsunterlagen wegen illegalen Überschreitens oder versuchten illegalen Überschreitens der Staatsgrenze der Ukraine erstellt.

Darüber hinaus wurden für die Festgenommenen, die versuchten zu fliehen, Protokolle wegen böswilligen Ungehorsams gegenüber den Forderungen des Militärs erstellt.

