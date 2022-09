Großbritannien erklärt russische Angriffe auf Krywyj Rih

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat seine Angriffe auf die ukrainische zivile Infrastruktur aufgrund von Fehlschlägen an der Front verstärkt, insbesondere Angriffe auf einen Staudamm am Fluss Ingulets in Krywyj Rih, so eine Zusammenfassung des britischen Militärgeheimdienstes vom 18. September.

Wie bereits erwähnt, hat Russland seit dem 24. Februar 2022 mehrere tausend Langstreckenraketen auf die Ukraine abgefeuert. In den letzten sieben Tagen haben die Angreifer ihre Angriffe auf die zivile Infrastruktur verstärkt, auch auf Einrichtungen, bei denen sie keine unmittelbaren militärischen Konsequenzen sehen.

Der britische Geheimdienst nennt auch Angriffe auf das Stromnetz und den Staudamm am Fluss Ingulets in Krywyj Rih als solche Angriffe.

„Angesichts der Rückschläge an der Front hat Russland wahrscheinlich die Gebiete ausgeweitet, in denen es bereit ist zuzuschlagen, um die Moral der ukrainischen Bevölkerung und Regierung direkt zu untergraben“, heißt es in dem Bericht.

