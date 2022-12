Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Großer Luftangriffsalarm in der Ukraine hält an. Ab 13.25 Uhr wurde in der gesamten Ukraine der Alarm ausgerufen.

Die Leiter mehrerer regionaler Militärverwaltungen meldeten Notstromausfälle wegen der Gefahr von Raketenangriffen. Insbesondere in den Regionen Sumy, Mykolajiw, Dnipropetrowsk und Odessa kommt es zu Stromausfällen.

Es gibt Berichte über Luftabwehroperationen in den Regionen Kiew, Charkiw, Cherson und Winnitsk.

Es wird von schätzungsweise 20 Raketen im ukrainischen Luftraum berichtet.

Die Bewohner aller ukrainischen Regionen werden dringend gebeten, die Sirenen des Luftalarms nicht zu ignorieren.