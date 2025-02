Grossi besucht Kiewer Umspannwerk während seines Besuchs in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 4. Februar wird der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, während seines Besuchs in Kiew das Kiewer Umspannwerk besuchen. Dies ist sein 11. Besuch in der Ukraine seit dem Beginn des Krieges in vollem Umfang.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag in den sozialen Medien X.

„Bei meinem 11. Besuch in der Ukraine seit Beginn des Krieges reise ich zum Kiewer Umspannwerk, das für die Sicherheit der ukrainischen Atomindustrie von entscheidender Bedeutung ist, um den Schaden zu begutachten und einen nuklearen Unfall zu verhindern“, schrieb der IAEO-Generaldirektor.

Er wies darauf hin, dass die Anfälligkeit des Stromnetzes ein wachsendes Risiko für alle Kernkraftwerke darstellt, nicht nur für das KKW Saporischschja

Vor einigen Tagen meldete die Website der IAEO, dass Grossi „zu einem hochrangigen Treffen“ in der Ukraine eintreffen würde.

„Solange dieser schreckliche Krieg andauert, wird die IAEO vor Ort sein und aktiv bleiben, um alles zu tun, was möglich ist, um die nukleare Sicherheit unter extrem schwierigen Umständen aufrechtzuerhalten. Da die Gesamtsituation immer noch unbeständig und fragil ist, bleibt unsere Arbeit dort unerlässlich“, betonte der Generaldirektor der Agentur.