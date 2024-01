Die Hälfte der Kinschal-Raketen hat ihr Ziel nicht erreicht - Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben am Samstagmorgen sechs aeroballistische Kinschal-Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Die Hälfte davon hat ihr Ziel nicht erreicht, sagte Jurij Ihnat, der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, in einem am 13. Januar ausgestrahlten TV-Marathon.

„Heute haben wir sechs Dagger gesehen, wir haben darüber berichtet… Die Hälfte von ihnen hat ihr Ziel definitiv nicht erreicht – das ist 100 Prozent“, sagte Ihnat und schloss nicht aus, dass es bei dem heutigen Angriff mehrere falsche Ziele gegeben haben könnte.

Er fügte hinzu, dass mehr als 20 der russischen Luftfahrzeuge ihre Ziele nicht erreicht haben. Der Sprecher erklärte, dass sie auf offenem Gelände abgestürzt sein könnten, dass es eine Detonation in der Luft gab oder dass sie von der Wirkung der elektronischen Kriegsführung der ukrainischen Streitkräfte betroffen waren.

„Es ist gut, dass die russischen Raketen nicht nur von den Verteidigungskräften abgewehrt werden, sondern zunehmend schlechter „genau ins Ziel“ fliegen, wie sie schreiben. Die Raketen verlieren an Qualität und fliegen nicht mehr zu ihren Zielen“, bemerkte Ihnat.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht zum 13. Januar einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Zunächst wurden Raketen des Typs Ch-101/555/55 von der Tu-95MS abgefeuert. Später wurde bekannt, dass es sich um Kinschal-Raketen handelte, die von MiG-31-Flugzeugen abgefeuert wurden.

Die Explosionen ereigneten sich in den Regionen Dnipro, Chernigov, Poltawa und Sumy.

Die Luftwaffe erklärte später, acht russische Raketen seien abgeschossen worden und mehr als 20 hätten ihr Ziel nicht erreicht. Insgesamt haben die Russen 40 Raketen und Drohnen abgefeuert.