Die "Hahn"-Skulptur vor dem Büro des Präsidenten hat ihren Kopf verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine der Figuren im Zentrum von Kiew hat ihren Kopf an einer Kunststätte in der Nähe des Präsidialamtes verloren. Dies hatte der Journalist Walerij Kalnysh am Vortag auf seiner Facebook-Seite berichtet.

„Nach der Sendung ging es zum Maidan. Er ging zum Büro des Präsidenten. Jetzt ist es ruhig. Keine Demonstranten, ein paar Polizisten. Ich verstehe nur nicht, warum der Hahn keinen Kopf hat“, schrieb er und postete das entsprechende Foto…