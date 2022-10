Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Soldaten, die die Befreiung von Lyman überlebt haben, sind in das vorübergehend besetzte Schtschastja in der Region Luhansk geflohen. Das teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Serhij Hajdaj, mit.

Er sagte, dass täglich verwundete Russen in die medizinischen Einrichtungen in Starobelsk eingeliefert würden und dass in der Nähe eines der Krankenhäuser sogar ein Kontrollpunkt eingerichtet worden sei.

„Einige Überlebende in Liman hatten etwas Glück – es gelang ihnen, weiter weg zu entkommen, in Richtung Schastia. So wurde beispielsweise am 30. September in der Nähe der Stadt ein Konvoi aus zivilen Autos und Lieferwagen mit mehr als 200 Soldaten des 2.

Diejenigen, die sich noch vor einer Woche über die Pseudo-Referenden gefreut haben, werden sich noch etwas mehr als drei Jahre gedulden müssen“, und die „Wartenden“ werden nicht warten – die ukrainischen Streitkräfte werden früher kommen: Die sogenannte „Volksrepublik Luhansk“ wird erst 2026 vollständig in Russland aufgenommen werden“.

„Bis 2026 wird die Übergangszeit für die sogenannte „Volksrepublik Luhansk“ als neues Subjekt der Russischen Föderation dauern. Dies ist eine der Hauptbedingungen im Abkommen über die Aufnahme der „Republik“ in Russland“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung…