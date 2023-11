Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat auf die Explosionen in russischen Fabriken reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Andrij Jussow, ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, kommentierte die Explosionen in russischen Fabriken in der Nacht in einer Fernsehsendung.

„Eine Schießpulverfabrik, eine Fabrik für Raketenausrüstung, irgendwo ist ein Zug entgleist. Nun, Sie sehen und auf Russland gute Menschen feiern den ersten Jahrestag der Befreiung der ukrainischen Cherson, mit dem, was die Hauptdirektion des Geheimdienstes gratuliert alle“, bemerkte er.

Jussow fügte hinzu, dass der ukrainische Geheimdienst die Vorfälle auf russischem Territorium „weder bestätigen noch dementieren kann“. Aber, so sagte er, die Nachricht ist sicherlich gut.

„Mit allen Objekten in Russland, die mit dem völkermörderischen Krieg gegen die Ukrainer in Verbindung stehen, wird weiterhin etwas geschehen“, betonte er.

Wir erinnern daran, dass es in der Schießpulverfabrik in Kotovsk in der Nähe des russischen Tambov eine starke Explosion gab. Es wurde auch berichtet, dass am Abend ein Raketenwerk in der Nähe von Moskau angegriffen wurde.

Und heute Morgen, am 11. November, entgleisten in Rjasan 19 Waggons infolge einer Explosion auf der Bahnstrecke.