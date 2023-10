Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat sich zum Gesundheitszustand von Kadyrow geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Generalmajor Vadym Skibitsky, ein Vertreter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, erklärte in einem Interview mit der Ukrajinska Prawda, warum der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow trotz der Aussagen der Hauptnachrichtendirektion über seinen „sehr ernsten Zustand“ noch am Leben ist.

„Dass er sich in einem sehr ernsten Zustand befindet, ist eine bestätigte Tatsache. Diesen ernsten Zustand hat er regelmäßig. Er wurde in den Arabischen Emiraten behandelt. Auch in Russland, unter anderem in Moskau, wurden viele Behandlungen durchgeführt. Offensichtlich ein Überlebender“, sagte er. er.