Helfen Sie uns, den Himmel zu schützen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner abendlichen Videoansprache am 18. Dezember über die Ergebnisse der Stavka und die Situation in den Regionen Donezk und Luhansk.

„Die Richtung Bachmut ist entscheidend. Wir halten die Stadt, obwohl die Invasoren alles tun, um sicherzustellen, dass keine einzige intakte Mauer übrig bleibt“, sagte der Garant.

Was die Region Saporischschja, die Region Cherson und den Süden betrifft, so stellte der Präsident fest, dass dort „wir das Potenzial der Invasoren allmählich verringern. Lager und Logistik der russischen Armee wurden zerstört.

„Die Luftverteidigung ist eine ständige Priorität der Stavka, und ich betone es noch einmal. Liebe Partner! Helfen Sie uns, unseren Luftraum umfassend zu schützen, indem Sie uns moderne Luftabwehrsysteme in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen, dann können Sie dem terroristischen Staat sein wichtigstes Terrorinstrument entziehen. Dies wird einer der wichtigsten Schritte zur Beendigung der Aggression sein. Russland wird den Weg der Beendigung der Aggression gehen müssen, wenn es den Weg der Raketenangriffe nicht mehr gehen kann“, sagte Selenskyj.

Er sagte auch, dass die Stavka ausführlich über den Schutz der Grenze sowohl mit Russland als auch mit Weißrussland diskutiert hat.

„Wir bereiten uns auf alle möglichen Verteidigungsszenarien vor. Wer und was auch immer Minsk anstrebt – es wird ihnen nicht so sehr helfen wie all die anderen kranken Ideen in diesem Krieg gegen die Ukraine und die Ukrainer“, resümierte der Präsident…