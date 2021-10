Hilfe für Moldawien: Abgeordneter nennt Gasmenge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Moldawien hat die Ukraine um die Bereitstellung von 15 Mio. Kubikmetern Gas als Hilfe gebeten, sagte der Vorsitzende des Energieausschusses der Werchowna Rada, Andrij Gerus, am Samstag, 23. Oktober.

„Moldawien hat die Ukraine um die Lieferung von etwa 15 Millionen Kubikmetern Gas gebeten“, schrieb er in einem Telegramm.

Ihm zufolge sind die Informationen über eine Milliarde Kubikmeter nicht wahr.

Gerus wies darauf hin, dass selbst diese Gasmenge für Moldawien angesichts der Verhandlungen mit Gasprom über einen neuen Liefervertrag von entscheidender Bedeutung ist. Medienberichten zufolge sind die Verhandlungen gescheitert und Gasprom wird die Lieferungen ab November einstellen.

„Solche Aktionen sind eine gewisse Form der ‚Nothilfe‘, eine richtige Praxis guter nachbarschaftlicher Beziehungen“, schreibt Gerus.

Gleichzeitig nannte er die Bedingung, Gas an die Republik Moldau zu liefern.

„Das Einzige, was die Ukraine will, ist, dass die Republik Moldau das Gas bis zum Ende des Winters zurückgibt. Schließlich wird Moldawien wahrscheinlich in vier Monaten einen dauerhaften Gaslieferanten finden, und gerade im Februar wird die Ukraine das Gas am meisten brauchen. Noch einmal, dies ist der einzige Wunsch der Ukraine“, versicherte der Abgeordnete.

Am Vortag wurde bekannt, dass die Ukraine die Republik Moldau mit Gaslieferungen unterstützen will. Das Ministerkabinett sollte eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen.

Ebenfalls gestern verhängte das moldawische Parlament aufgrund eines Gasmangels im Land einen 30-tägigen Ausnahmezustand.