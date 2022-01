Der Hund des Grenzschutzes fand Dutzende von Patronen in einem Auto

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Grenzübergang Krakivets an der Grenze zu Polen fanden Grenzbeamte fast 60 Patronen in einem Honda, der auf dem Weg aus der Ukraine war. Dies berichtete am Montag, den 3. Januar, der Pressedienst des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Grenzhund bei den Grenz- und Zollkontrollen auf das Handschuhfach des Fahrzeugs reagierte. Das Inspektionsteam zog 57 verschiedene Patronen für glatte, gezogene und traumatische Waffen heraus.

Grenzschutzbeamte meldeten den Fund an Beamte der Nationalen Polizei der Ukraine…