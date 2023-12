Ihnat über den Angriff der Russischen Föderation: Wir haben schon lange nicht mehr so viele Ziele zur gleichen Zeit gesehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben am Freitag, den 29. Dezember, alle Arten von Raketen und Drohnen, mit Ausnahme von Kalibr, auf die Ukraine abgefeuert. Dies berichtete der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge setzte der Feind Dagger, ballistische Raketen und Marschflugkörper, S-300, UAVs, Ch-22 oder Ch-32 ein. Etwa 18 strategische Bomber schossen Ch-101/X-505 ab.

„Es gibt regionale Abschüsse, aber leider gibt es auch Verluste…. So viel Rot (feindliche Ziele – Anm. d. Red.) auf unseren Monitoren haben wir schon lange nicht mehr gesehen… Zuerst die Shahedami-Aufklärung, dann haben wir Raketen verschiedener Typen abgeschossen. Traditionell kreisen sie um potenzielle Orte, an denen sie abgeschossen werden könnten, fliegen um das Gebiet herum, kommen von der anderen Seite und schlagen zu“, sagte Ihnat.

Wir erinnern daran, dass Russland am Morgen des 29. Dezember einen massiven Angriff auf die Ukraine inszeniert hat. In allen Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen. In vielen Städten waren Explosionen zu hören, in Lwiw sogar Drohnentreffer, auch in Kiew, Dnipro, Odessa und Konotop gibt es Folgen.

So ist in Kiew von sieben Opfern die Rede. Die Explosion beschädigte das Gebäude der U-Bahn-Station Lukjanowskaja. In Charkiw gibt es ein Opfer, acht weitere Menschen wurden verletzt. In Dnipro gibt es Verletzte und Tote. In Odessa gibt es einen Anschlag auf ein Wohnhaus, in Lwiw – einen Flug auf ein Wohnhaus und ein Feuer in einem Lyzeum.