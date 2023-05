Ihnat erklärte, warum die Shahedin bei Nacht angreifen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die meisten Angriffe der Russischen Föderation mit iranischen Kampfdrohnen finden nachts statt, um es den ukrainischen Streitkräften zu erschweren, sie zu zerstören. Jurij Ihnat, Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, sagte dies in einem am 31. Mai veröffentlichten Interview mit UNN.

„Shaheeds fliegen nachts, weil es nachts viel schwieriger ist, sie mit mobilen Feuerteams aufzuspüren, und sie müssen mit Flugabwehrlenkraketen zerstört werden. Es gibt keinen visuellen Bezug zum Ziel, und die Shahedin können nur durch Radarreferenz getroffen werden. Dementsprechend auch die Raketen. Der Feind greift zu einer ruhigen Tageszeit an, die Menschen ruhen sich aus, so dass es auch auf eine List zurückzuführen ist“, so der Sprecher.

Er fügte hinzu, dass die ständigen Luftangriffe des Feindes das ukrainische Verteidigungssystem auslaugen und Panik schüren sollen.

„Der Terrorismus geht weiter, er zehrt unsere Luftabwehr aus. Die ständigen Drohnenangriffe, die für Kiew bereits einen Rekord von 39 auf einmal darstellen, erfordern die Ausgabe von Munition und erschöpfen unsere Luftabwehr, aber es gibt keinen anderen Ausweg, wir müssen die Drohnen abschießen“, erklärte Ihnat.