Immer mehr russische Militärausrüstung wird nach Mariupol geflogen - Rathaus

Die Bewegung von russischer Militärausrüstung und Arbeitskräften durch Mariupol nimmt weiter zu. Der Berater des Bürgermeisters, Peter Andrjuschtschenko, schreibt darüber in Telegram.

„Mindestens 16 Fahrzeuge mit Waffen und acht RSO Grad – in Richtung Donezk. Bis zu 20 Planenfahrzeuge in Richtung Nowoasowsk, zusammen mit Tankwagen, um Kampfvorräte und Treibstoff aufzufüllen. Bis zu 30 Planenfahrzeuge mit Ladung (Zahlen – Region 25) in Richtung Berdjansk durch Mangusch“, schrieb Andrjuschtschenko.

Ihm zufolge wurden viele russische Militärs im Dorf Nikolskoje.

„Mariupol und der Bezirk Mariupol wird ein militärischer Logistikpunkt der Invasoren, um die Front zu versorgen“, schrieb der Bürgermeisterberater.

Zuvor hatte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, erklärt, dass sich die russischen Angreifer auf eine Schlacht um Mariupol vorbereiten: In der Nähe der Stadt wurde eine erhebliche Ansammlung von russischem Militärpersonal beobachtet…