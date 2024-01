Das Innenministerium berichtete, wie viele Waffen und Munition bei Bürgern beschlagnahmt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Jahr 2023 hat die Nationale Polizei mehr als 5.000 Schusswaffen und 1,8 Millionen Schuss Munition und Patronen beschlagnahmt. Darüber berichtete heute, am 15. Januar, der Pressedienst des Ministeriums für Innere Angelegenheiten der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass unter den beschlagnahmten:

1.567 automatische Gewehre;

997 Pistolen und Revolver;

921 Granatwerfer;

1.683 Einheiten von recycelten Waffen.

Die Gesetzeshüter registrierten 4.840 Fälle von illegalem Umgang mit Waffen, Munition und Sprengstoff und 695 Fälle von Waffenverkäufen. Darüber hinaus ergreift die Polizei gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine Maßnahmen zur Verhinderung von Sabotageakten. Zu den aufsehenerregenden Sondereinsätzen gehören die Festnahme eines Saboteurs, der zwei Tankstellen und Bahngleise in der Region Charkiw in die Luft gesprengt hat, sowie die Neutralisierung von Waffenlagern für Kriminelle“, so der Pressedienst.

Wir werden daran erinnern, dass im Dneprovsky Bezirk von Kiew eine Granate in einem Haus explodiert ist, was zum Tod von zwei Menschen geführt hat. Und in der Region Kiew drohte ein 51-jähriger Mann, eine Granate im Haus explodieren zu lassen. Aber er wurde überredet, die Munition freiwillig an Spezialisten zu übergeben.