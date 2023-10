Innenministerium: Stellvertretender Leiter der Nationalen Polizei suspendiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Innenminister Ihor Klymenko kündigte die Suspendierung des stellvertretenden Leiters der Nationalen Polizei Dmytro Tishlek während der Untersuchung des staatlichen Ermittlungsbüros zu den in der journalistischen Untersuchung veröffentlichten Fakten an. Darüber schrieb er am Samstag, den 28. Oktober in Telegram.

„Dmitry Tishlek hat nach der veröffentlichten journalistischen Untersuchung öffentlich an das staatliche Ermittlungsbüro appelliert, damit die Gesetzeshüter die veröffentlichten Informationen überprüfen. Ein Strafverfahren ist bereits im Gange. Ich persönlich bin gespannt auf die Ergebnisse. Und die Öffentlichkeit sollte auch die Antworten auf die Fragen hören. Denn Zweifel an der Loyalität gegenüber dem Staat und dem Eid sind inakzeptabel. Besonders während des Krieges“, schrieb der Minister.

Klimenko versicherte, dass bereits disziplinarische Maßnahmen gegen Tishlek ergriffen worden seien.

„Ich versichere Ihnen, dass, wenn sich die in den Medien geäußerten Fakten bestätigen, dringende und harte Managemententscheidungen gegen Dmitry Tishlek getroffen werden. Und bis die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, wird er von seinen offiziellen Aufgaben suspendiert werden“, fasste der Minister zusammen.

Zuvor hatte Bihus.Info eine Untersuchung darüber veröffentlicht, dass der Frau des stellvertretenden Leiters der Nationalen Polizei Dmitry Tishlek der russische Pass nicht abgenommen wurde. Es wurde auch behauptet, dass Tishlek selbst Immobilien und Autos der Familie des Partners des Partners des Chefs der kriminellen Gruppe von Rostow nutzt.

