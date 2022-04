Das Innenministerium warnt vor gefährlichen "Überraschungen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei ihrem Rückzug aus der Region Kiew hinterließen die russischen Besatzer eine Vielzahl von Stolperdrähten, Sprengstoffen, Minen und Granaten, die eine große Gefahr für die Anwohner darstellen. Davor hat der Pressedienst des ukrainischen Innenministeriums am Freitag, den 15. April, gewarnt.

Sie stellte fest, dass es bereits Opfer unter den Zivilisten gab, die in die Region zurückgekehrt waren.

„Die Besatzer haben sich aus der Region Kiew zurückgezogen, aber sie haben einige schreckliche ‚Überraschungen‘ hinterlassen. Sprengstoff in Autos, Abschnitte in Häusern, nicht explodierte Granaten und Minen auf den Straßen“, so die Gesetzeshüter.

Der Polizeichef der Region Kiew, Andrij Nebitov, sagte, dass im Bezirk Havron ein Haus betreten wurde, das nicht von Sprengstofftechnikern überprüft worden war. Dort stießen sie auch auf einen Stolperdraht. Infolgedessen wurden drei Personen verletzt.

Im Bezirk Butschan fuhr ein Team von Elektrikern mit einem Auto durch das Dorf Nalyvaikovka und überfuhr eine Mine. Durch die Explosion wurden der Fahrer und der Elektriker unterschiedlich schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

„Anfang April brachte ein 46-jähriger Mann aus Kiew Medikamente zu seiner Mutter im Bezirk Wyschgorod. Auf einem Waldweg in der Nähe des Dorfes Fenevichi sprengte sich der Mann in einer Sprengstofffalle in die Luft. Er erlag seinen Verletzungen auf der Stelle“, sagte Nebitow.

Nebitow forderte alle Bewohner der Region Kiew auf, vorsichtig zu sein, keine von Fachleuten unerforschten Gebiete aufzusuchen, keine Waldwege und Pfade in besetzten Gebieten zu benutzen, auf Kinder aufzupassen und die Anweisungen von Sprengstofftechnikern und Rettungskräften genau zu befolgen.