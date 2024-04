Der Intercity+ Zug wird wieder nach Odessa fahren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrsalisnyzja nimmt den Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen des Typs Intercity+ nach Odessa im Testbetrieb wieder auf. Dies gab das Unternehmen am Samstag, den 20. April bekannt.

„Der Zug #761/762 Kiew-Odessa wird am 3., 4. und 5. Mai um 06:03 Uhr in Kiew abfahren und um 13:34 Uhr in Odessa ankommen. In der Gegenrichtung fährt der Zug von Odessa an denselben Tagen um 14:20 Uhr ab und kommt um 21:50 Uhr in Kiew an“, heißt es in der Mitteilung.

Auch an Ostern wird das Angebot an Sitzplätzen von Kiew nach Lemberg erhöht: Anstelle eines Standard-Hochgeschwindigkeitszuges Hyundai wird ein geräumigerer doppelstöckiger Skoda fahren. Außerdem werden zusätzliche Flüge des Zuges №777 Kiew – Lwiw am 4. und 5. Mai eingerichtet.

„Tickets für Odessa gibt es bereits in der App von Ukrsalisnyzja, auf der Website, im Chat-Bot und an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe. Zusätzliche Fahrkarten nach Lemberg werden in den kommenden Tagen nach und nach erscheinen“, fügte Ukrsalisnyzja hinzu.

Zuvor war bekannt geworden, dass Ukrsalisnyzja den Online-Verkauf von Fahrkarten nach Ungarn gestartet hat. Sie können Fahrkarten für den Zug № 143/146 Tschop-Budapest-Wien kaufen, der Verbindungen mit Nachtzügen aus Kiew, Luzk und Riwne hat.