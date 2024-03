Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Invasoren versprechen den Rentnern Geld für die Teilnahme an den Pseudowahlen, aber es ist notwendig, „richtig“ abzustimmen Dies berichtet das Zentrum des Nationalen Widerstands.

„Für die Teilnahme an der Farce namens „Wahlen des Präsidenten der Russischen Föderation“ versprechen die Invasoren den Rentnern in den vorübergehend besetzten Gebieten 5 Tausend Rubel. Der Feind macht die Runde durch die Lokale und bietet „humanitäre Hilfe“ an, aber die Bedingung für den Erhalt ist das Ausfüllen des Stimmzettels. Allerdings werden die „Wahlen“ ebenso wie die Besatzung von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt, was auch immer Moskau nicht tun würde“, heißt es in der Nachricht.

