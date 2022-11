Invasoren in der Region Luhansk entführen Bauern - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben etwa 20 Bauern aus den eroberten Gebieten der Region Luhansk entführt. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Mittwoch, 23. November, mit.

„Unter dem Vorwand von Ablenkungsmanövern haben russische Angreifer etwa 20 Bauern aus zwei Siedlungen in der Region Luhansk verschleppt“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die russischen Angreifer in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Luhansk die Zwangsumsiedlung pro-ukrainischer Einwohner fortsetzen.

„So wurden in der vergangenen Woche unter dem Vorwand von Ablenkungsmanövern etwa 20 Bauern aus den Siedlungen Denizhnikove und Shtormove in der Region Luhansk vertrieben“, heißt es in dem Bericht.

Über den Ort der Umsiedlung ist nichts bekannt.

Wir stellen fest, dass es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass die russischen Besatzungstruppen in jeder Region der Ukraine, die unter ihrer Kontrolle steht, systematische Kriegsverbrechen begehen…