Die Invasoren sind nicht in der Lage, in Krynkyj - Humenjuk zu rotieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Invasoren führen weiterhin „Fleischangriffe“ in Krynkyi ohne Unterstützung durch gepanzerte Fahrzeuge durch. Das Kommando der Invasoren kann an diesem Abschnitt der Front keine Rotation durchführen. Dies erklärte die Leiterin des Gemeinsamen Koordinationspressezentrums der Verteidigungskräfte der Südukraine, Natalija Humenjuk, in einem Kommentar für die Ausgabe Espresso.

„Der Feind hat wirklich gesehen, dass Schoigus Bericht über Krynok (Anm. d. Red.), der im Kreml geäußert wurde, nicht mit den geographischen Details dieses Gebiets übereinstimmt. Nach seinem siegreichen Bericht haben die Angreifer nicht sich selbst, sondern unsere Stellungen weiter gestürmt. Und in den letzten 24 Stunden ist ihnen nur ein einziger Angriff gelungen, weil sie nicht mehr Anhänger versammelt haben, die bereit waren, zu gehen und nicht zurückzukehren“, sagte sie.

Ihr zufolge setzen die Russen ihre Angriffe auf Krynki jetzt ohne den Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen fort.

„Da die Einheiten jetzt nicht mehr rotieren können, haben sie immer weniger Möglichkeiten, Angriffe durchzuführen. Wir warten also auf die nächste Rotation. In der Regel können dann diejenigen, die noch nicht an diesen Angriffen teilgenommen haben, um mehr kämpfen. Wir sind bereit, Stellungen zurückzudrängen und an der Erweiterung des Brückenkopfes zu arbeiten“, fasste Humenjuk zusammen.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die ukrainischen Marinesoldaten – vor allem die 35. Brigade – nicht nur ihre Brückenkopfpositionen im Dorf Krynki halten, sondern auch langsam in die benachbarte Siedlung Kosakenlager einmarschieren.