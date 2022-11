Die Invasoren verstärken ihre Suchaktionen in der Region Luhansk - Hajdaj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren verstärken ihre Suchaktionen in der Region Luhansk, versprechen die Lieferung von Ausrüstungen an die großen Städte, um mit dem Heizen zu beginnen, sprechen aber gleichzeitig von der Einrichtung von Heizzentren und der Evakuierung von Menschen. Dies erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Serhij Hajdaj, am 28. November.

„Man musste den Frost abwarten, um die Lieferung von Ausrüstungsgegenständen aus Russland zu versprechen, die der so genannten ‚Volksrepublik Luhansk‘ helfen sollten, den Winter zu überstehen und mit der Heizung zu beginnen. Und auch die Entsendung von Notfallteams aus verschiedenen Regionen Russlands in die Region Luhansk. Wann sie ankommen und was sie im gefrorenen Boden von Lyssytschansk, Rubischne und Sjewjerodonezk tun werden, werden wir bald wissen“, präzisierte er.

In Sjewjerodonezk hat man inzwischen damit begonnen, die Einrichtung mobiler Heizstationen in Erwägung zu ziehen.

„Man wartet auf Heizmaterial aus Russland und ist noch dabei, Zelte aufzustellen. Und auch – sie bringen die Menschen angeblich zu sozialen Einrichtungen. So kamen in der ersten Novemberhälfte 111 Personen aus den genannten Städten dorthin“, betonte Hajdaj.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung haben die Angreifer in letzter Zeit ihre Razzien im Starobelskij-Bezirk intensiviert, begleitet von Durchsuchungen, Verhaftungen und der Beschlagnahme von Gegenständen, die ihnen gefallen.

„Nach Berichten von Anwohnern nehmen sie Elektrowerkzeuge, Generatoren, kleine und große Geräte, Telefone, Geld und Schmuck mit. Vielleicht spüren sie auch, dass sich das ukrainische Militär nähert“, schloss er.

Hajdaj hatte zuvor berichtet, dass die Besatzungstruppen versuchen, die Verteidigungsanlagen in der Nähe von Swatowo zu verstärken.

