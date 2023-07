Invasoren verstärken "Pass"-Terror in besetzten Gebieten - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine versuchen auf jede erdenkliche Weise, die Zahl der Menschen mit russischen Pässen künstlich zu erhöhen, damit sie an den so genannten „Wahlen“ im September dieses Jahres teilnehmen können. Dies berichtete die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar.

Es wird berichtet, dass die russischen Besatzungsverwaltungen begonnen haben, ukrainische Bürger unter dem Vorwand angeblicher Schulden für Versorgungsleistungen massenhaft aus ihren Häusern und Wohnungen zu vertreiben.

„Dies betrifft vor allem Menschen, die keinen Pass von Bürgern der Russischen Föderation erhalten haben. Insbesondere in Starobelsk ziehen nach der Vertreibung der legalen Hausbesitzer auf diese Weise Bürger der Russischen Föderation ein. Darüber hinaus verbietet das russische Besatzungsregime den Bewohnern der Region Cherson, die keine russischen Pässe besitzen, in ihre Siedlungen zurückzukehren, die infolge der Explosion des Kernkraftwerks Kakhovskaya durch den Feind dringend verlassen werden mussten. Gleichzeitig zwingen die Invasoren ukrainische Bürger, die von den Überschwemmungen betroffen sind und gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden, nach Russland oder in das vorübergehend besetzte Gebiet der Krim zu ziehen“, heißt es in dem Bericht von Maljar.