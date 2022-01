Die Inzidenz von COVID-19 hat in der Ukraine stark zugenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Über Nacht ist die Zahl der Coronavirus-Fälle in der Ukraine stark angestiegen. So wurden am Vortag 24.321 COVID-Fälle gemeldet. Und in den letzten 24 Stunden sind bereits 32.393 Menschen erkrankt. Davon sind 4.847 Kinder und 797 Beschäftigte im Gesundheitswesen. Dies teilt das Gesundheitsministerium mit.

154 Menschen sind innerhalb von 24 Stunden an dem Virus gestorben. Seit Beginn der Pandemie gab es 99.738 Todesfälle.

Auch in den letzten 24 Stunden:

hospitalisiert – 3 016 Personen;

genesen – 5 237 Personen.

Fälle in Oblasts pro Tag:

Kiew – 2 012

Winnyzja – 1 512

Wolhynienska – 544

Dnipropetrovska – 1 270

Donetsk – 1 348

Schytomyrska – 2 467

Zakarpatska – 855

Zaporizska – 523

IvanoFrankivska – 2 862

Kiewska – 980

Kirovohradska – 186

Luhanska – 513

Lwiwska – 2 696

Mykolayivska – 616

Odessa – 1 939

Poltavska – 903

Rivnska – 1 424 Sumska – 1 909

Ternopilska – 1 597

Charkiwska – 1 593

Chersonska – 670

Khmelnitska – 1 391

Cherkasska – 700

Chernivska – 1 085

Chernigivska – 798

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine

3.946.202 Menschen erkrankten;

3.601.952 Menschen erholten sich;

17.756.198 PCR -Tests wurden durchgeführt.

