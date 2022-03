Der IWF hat die wichtigste Forderung der Ukraine genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erörtert mit der Ukraine weitere Schritte für die notwendige Unterstützung und ist an der Entwicklung des Krisenmanagements beteiligt. Dies erklärte Kristalina Georgieva, die Geschäftsführerin des Fonds, auf einer Pressekonferenz in Washington am Donnerstagabend, 10. März.

„Wir sind bereit, bei Bedarf zusätzliche Mittel bereitzustellen. Im Moment ist es unser wichtigstes Anliegen, sicherzustellen, dass die Ukraine funktioniert“, sagte der IWF-Chef.

Sie sagte, dass die Mitarbeiter des IWF seit dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, in ständigem Kontakt mit ihren ukrainischen Kollegen standen und sie bei der Ausarbeitung von Maßnahmen zur Bewältigung der Krise unterstützten, die von der Nationalbank und den Finanzbehörden umgehend umgesetzt wurden.

„Wir sind sehr beeindruckt von der Entschlossenheit der ukrainischen Behörden. Wir werden unser Bestes tun, um bei der Entwicklung der Bedingungen im Lande behilflich zu sein“, sagte der Leiter des Fonds.

Auf die Frage nach dem Ausmaß der Schäden, die der Krieg in der Ukraine bereits angerichtet hat, sagte Georgieva, es sei noch zu früh, um die Schäden, Kosten und Wiederaufbaupläne zu beurteilen.

„Wir, der IWF oder die Weltbank, müssen das Ende der Kämpfe abwarten, um abschätzen zu können, was der Wiederaufbau kosten wird. Allerdings wird die Größenordnung recht groß sein. Wir sprechen über ein großes Land mit 44 Millionen Einwohnern, mit massiven Zerstörungen in den wichtigsten Städten, wie Kiew, sowie einer massiven Zerstörung der Verkehrsinfrastruktur“, sagte der Leiter des Fonds und räumte ein, dass die ersten Schätzungen der ukrainischen Behörden über die Schäden in Höhe von 100 Mrd. USD der Wahrheit nahe kommen könnten.

Unter Bezugnahme auf die bereits an die Ukraine überwiesenen 1,4 Milliarden Dollar an Soforthilfegeldern, die schnell für lebenswichtige Aufgaben des Staates ausgegeben werden sollen, sagte Georgieva, dass der Fonds die Verwendung dieser Gelder anschließend überprüfen werde.

„Wir haben mit der Notfinanzierung für die Ukraine im Zusammenhang mit der COVID-Krise sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Ukraine überprüfte, wie das Geld ausgegeben wurde, und gab einen sehr guten Bericht über die Rolle, die diese Notfinanzierung spielte. Und dieses Mal werden wir das auch tun“, sagte sie.

Zuvor hatte sich der IWF zu den Auswirkungen von Russlands Krieg gegen die Ukraine auf die Weltwirtschaft geäußert. Der Fonds ist der Ansicht, dass der Krieg und die gegen Russland verhängten beispiellosen Sanktionen weitreichende Folgen haben…