Jedes Jahr sterben 600 Frauen in der Ukraine durch häusliche Gewalt - Ombudsmann

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Jedes Jahr sterben 600 ukrainische Frauen durch häusliche Gewalt. Dies sagte Ombudsmann Dmytro Lubinets heute, am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

„Laut UNDP leiden in der Ukraine etwa 2 Millionen Menschen unter physischer häuslicher Gewalt. Statistiken besagen, dass mehr als 80 % der Gewalt gegen Frauen von Männern ausgeht. Jedes Jahr sterben 600 ukrainische Frauen durch häusliche Gewalt. Dafür gibt es keine Rechtfertigung! „ – stellt Lubinets fest.

Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass es erhebliche Schwierigkeiten bei der Bekämpfung dieses Phänomens gibt.

„Frauen auf der ganzen Welt erleben körperliche, psychologische, wirtschaftliche und sexuelle Gewalt. In den meisten Fällen ist der Kampf gegen sie ein Spaziergang im Kreis. Nach einer bedingten „Versöhnung“ mit dem Täter wird dieser in den meisten Fällen wieder gewalttätig. Es ist daher wichtig zu erkennen, dass man zu einem Problem nicht schweigen sollte! Die Opfer sollten sich an die Polizei und andere zuständige Behörden wenden. Der Täter sollte bestraft werden“, schreibt Lubiniec im offiziellen TG-Kanal.

Das Symbol gegen alle Formen von Gewalt gegen Frauen ist eine weiße Schleife geworden. „Sie symbolisiert die Absicht, niemals zu handeln, zur Gewalt beizutragen oder gleichgültig zu bleiben“, sagt der Ombudsmann…