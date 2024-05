Jedes zehnte neue Unternehmen in Polen wurde im vergangenen Jahr von Ukrainern eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im vergangenen Jahr meldeten Ukrainer 30325 neue Unternehmen in Polen an, was 10% der Gesamtzahl der registrierten Einzelunternehmer in diesem Zeitraum entspricht. Dies berichtet das Beratungszentrum Diya. Business in Warschau, berichtet Ukrinform.

Für das Jahr 2022-2023 registrierten Ukrainer in Polen 48 464 Einzelunternehmer. Vor dem Beginn der groß angelegten Invasion Russlands lag die durchschnittliche Zahl der Unternehmensanmeldungen von Ukrainern in Polen nicht über 200 pro Monat.

„Nach dem Beginn der groß angelegten Invasion bereits im Frühjahr 2022 erreichte diese Zahl etwa 1.700 Unternehmen. Ende 2022 lag die Zahl der von ukrainischen Einwohnern neu angemeldeten Physical Entrepreneurs im Durchschnitt bei 2.000. Und im Jahr 2023 stieg diese Zahl auf fast 3000 Registrierungen, sagte das Zentrum.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ukrainer am häufigsten in Warschau (9 406 Unternehmen), Krakau (2 661) und Breslau (2 128) ihr eigenes Unternehmen gründen.

Wir möchten daran erinnern, dass Ukrainer aktiv Wohnraum in Polen kaufen. Im Jahr 2023 stehen ukrainische Bürger unter den ausländischen Immobilienkäufern an erster Stelle.