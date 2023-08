Jermak und Sullivan erörterten den Verteidigungsbedarf der ukrainischen Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter des Präsidialamtes informierte den US-Präsidentenberater über die aktuelle Lage an der Front.

Der Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Andrij Jermak, führte ein Telefongespräch mit dem nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jake Sullivan. Darüber berichtete am 24. August der Pressedienst des Staatsoberhauptes.

„Während des Gesprächs am Vortag informierte Andrij Jermak Jake Sullivan über die aktuelle Situation an der Front und die Aktionen der ukrainischen Truppen zur Befreiung der Territorien unseres Staates. Die Parteien erörterten die vorrangigen Verteidigungsbedürfnisse der Ukraine“, heißt es in der Erklärung.

Der Leiter des Präsidialamtes bedankte sich für die führende Rolle der USA in der Kampfjet-Koalition und für die Entscheidungen, die den Beginn der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfflugzeugen ermöglichten und den Weg für den Erhalt dieser Kampfflugzeuge durch die Ukraine ebneten.

Jermak und Sullivan sprachen auch über die Bedeutung der Friedensformel und der Verhandlungen über Sicherheitsgarantien als Teil der gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung der Ukraine.

Der Leiter des Büros des Staatsoberhauptes dankte US-Präsident Joseph Biden, beiden Häusern des Kongresses und dem gesamten amerikanischen Volk für seine Hilfe und Unterstützung für die Ukraine im Kampf um Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Pentagon nach Angaben der Massenmedien bereits im September dieses Jahres mit der Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfjets in den USA beginnen will.