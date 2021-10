Joint Forces Operation 24 hours: four shelling, no casualties Armed Forces of Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Donbass verzeichneten die Separatisten am 21. Oktober vier Verstöße gegen die Waffenruhe, darunter auch den Einsatz von Waffen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind. Dies teilte das Pressezentrum des Hauptquartiers der Gemeinsamen Streitkräfte am Freitag, den 22. Oktober, mit.

In der Nähe von Luhanske eröffneten die Separatisten zweimal das Feuer mit Panzerfäusten und Handfeuerwaffen. In der Nähe von Juschny feuerte der Feind mit Handfeuerwaffen. In Richtung Krymskyy feuerten die Separatisten Mörser des Kalibers 82 mm und 120 mm sowie Maschinengewehr-Panzerabwehrgranatwerfer ab.

Das ukrainische Militär erwiderte das Feuer und zwang die Separatisten, den Beschuss einzustellen.

Seit Beginn des Tages wurde eine Verletzung des Waffenstillstands verzeichnet: Der Feind feuerte großkalibrige Maschinengewehre in der Nähe von Solote-4 ab.

Unter den Soldaten der Vereinigten Streitkräfte gab es keine Opfer. Die Lage im Donbass bleibt unter der Kontrolle des ukrainischen Militärs.