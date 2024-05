Der Journalist Olexander Mashlay ist im Krieg gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Pravyi Postup war seit den ersten Tagen der Invasion an der Front.

Olexander Mashlay, ein Soldat und ehemaliger Chefredakteur der Zeitung Pravyi Postup, ist am 7. Mai in Awdijiwka während eines Kampfeinsatzes gestorben. Dies teilte der Ausschuss für Meinungsfreiheit der Werchowna Rada auf seiner Facebook-Seite mit.

„Alexander ist in Plast – der nationalen Pfadfinderorganisation der Ukraine – aufgewachsen, war Aktivist in Riwne und Wolhynien, Mitglied des Nationalistischen Jugendkongresses, im Jahr 2004 Co-Koordinator der zivilen Kampagne PORA (schwarz) in der Region Riwne“, heißt es in der Nachricht.

Seit 2005 war er Mitglied der öffentlichen Organisation Nationale Allianz, Organisator und Mitorganisator von patriotischen Jugendlagern, Teren-Spielen und Veranstaltungen.

Mashlay ging zu Beginn der russischen Invasion als Freiwilliger an die Front. Er hinterlässt seine Frau und zwei Söhne.

Nach Angaben des Mass Media Institute ist er der 80. Medienvertreter, der infolge der russischen Aggression gegen die Ukraine ums Leben kam.

