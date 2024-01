Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Journalist Jurij Butussow postete am Donnerstag, den 4. Januar, auf seinem Telegram-Kanal ein Video von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, die die Ukraine in Richtung Saporischschja verteidigen.

„Nach der Abwehr eines weiteren Angriffs von Angreifern der 64. motorisierten Schützenbrigade der Separatisten wurde entdeckt, dass es sich bei einem der Sturmsoldaten um eine Frau handelte, die zusammen mit einer Gruppe von Sträflingen, die aus russischen Strafkolonien rekrutiert wurden, in die Offensive ging“, heißt es in dem Beitrag.

Die Vermutung, dass es sich um eine Sanitäterin handelte, wurde nicht bestätigt – es wurden keine Erkennungszeichen oder ein taktischer medizinischer Rucksack bei ihr gefunden.

„Wir gehen davon aus, dass die russischen Behörden aufgrund der hohen Verluste und des Personalmangels bereits damit begonnen haben, Frauen aus Strafkolonien zu rekrutieren“, fügte Butussow hinzu.

