Im Juni wird in Kiew das Dritte Ukrainisch-Polnische Forum zum Wiederaufbau der Ukraine stattfinden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Auf dem Forum werden unter anderem Themen wie die systemischen Dimensionen der europäischen Integration, der Wiederaufbau der Ukraine, die Wiederherstellung der Infrastruktur und die Gewinnung von Finanzinstrumenten für den Wiederaufbau diskutiert

Im Juni soll in Kiew das Dritte Ukrainisch-Polnische Forum zum Wiederaufbau der Ukraine stattfinden. Bisher haben sich mehr als 80 polnische Investoren für die Teilnahme an der Veranstaltung angemeldet.

Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für die Reintegration der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine mit.

Auf dem Forum werden unter anderem Themen wie die systemischen Dimensionen der europäischen Integration, der Wiederaufbau der Ukraine, die Wiederherstellung der Infrastruktur und die Attraktivität von Finanzinstrumenten für den Wiederaufbau diskutiert.

Die Agentur fügte hinzu, dass die Partner der Veranstaltung die Polnische Investitions- und Handelsagentur in der Ukraine, das Ministerium für Entwicklung und Technologie Polens, die Polnisch-Ukrainische Handelskammer, die Nationale Handelskammer, die Polnische Botschaft in Kiew, der Polnische Verband der Arbeitgeber in der Bauindustrie, die Internationale Gesellschaft Polnischer Unternehmer in der Ukraine, die Polnische Akademie der Wissenschaften in der Ukraine, UkraineInvest und die Ukrainische Industrie- und Handelskammer sind.

Am 11. und 12. Juni findet in Berlin eine Konferenz über den Aufschwung der Ukraine statt.