Im Juni wurde die höchste Zahl von Einzelunternehmen seit drei Jahren registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer lassen sich zunehmend als Unternehmer registrieren: Im Juni dieses Jahres wurden mehr als 31.000 Einzelunternehmer registriert. Dies ist laut der offenen Datenplattform Opendatabot ein Rekordwert für die letzten drei Jahre.

In der ersten Hälfte dieses Jahres eröffneten die Ukrainer fast 134 Tausend neue Unternehmen, was etwa 70 % der Zahlen für das gesamte Jahr 2022 entspricht.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 liegt der Einzelhandel mit mehr als 38 Tausend Ukrainern an erster Stelle der neu eröffneten Unternehmen.

An zweiter Stelle für das erste Halbjahr steht die SCE „Computerprogrammierung, Beratung und damit verbundene Tätigkeiten“, die vor dem großen Krieg am beliebtesten war. In diesem Jahr haben 12.000 Unternehmer ihr eigenes Unternehmen in diesem Bereich gegründet.

An dritter Stelle steht die Erbringung sonstiger individueller Dienstleistungen – mehr als 8.000 neue FLP.

Spitzenreiter bei der Zahl der neuen FLPs in der ersten Jahreshälfte ist die Stadt Kiew mit mehr als 19 Tausend, gefolgt von der Oblast Dnipropetrowsk mit fast 12 Tausend und der Oblast Lwiw mit über 10 Tausend registrierten FLPs auf dem dritten Platz.

Die niedrigsten Zahlen sind in den Regionen zu verzeichnen, in denen ein großer Teil des Landes besetzt ist oder in denen militärische Operationen durchgeführt werden.