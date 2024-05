Er kämpft und sät - die Geschichte eines Bauern aus dem Donbass, der in den Streitkräften der Ukraine dient: ÖFFENTLICHKEIT | MENSCHEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Arbeiter schicken Mykola Strepochenko Fotos von der Arbeit auf dem Feld, und er überwacht die Arbeit, während er an der Front in der 109. Brigade der TRO dient – Video

Mykola Strepochenko dient seit dem ersten Tag der umfassenden Invasion in den Streitkräften der Ukraine. Er ist ein Soldat der 109. Brigade der Spezialeinheiten. Im zivilen Leben war Mykola ein Bauer in Dobropillya, Region Donezk. Jetzt kümmert er sich um das Feld, während er in der Armee ist: Arbeiter schicken ihm Fotos von der Arbeit auf dem Feld, und Mykola überwacht die Arbeit.

Mykola erzählte Suspilne Novyny von seinem Dienst, wie er weiterhin auf seinem Hof arbeitet und von seiner Heimatstadt Dobropillia, die 2014 von den Russen zurückerobert wurde.