Das Kabinett überweist 300 Mio. Hrywnja für die Gehälter der Bergleute

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hat 300 Mio. Hrywnja überwiesen, um die Gehälter der Beschäftigten der staatlichen Bergwerke zu zahlen. Dies teilte das Energieministerium am Donnerstag, den 9. Dezember, mit.

„Am Mittwoch, den 8. Dezember, wurden 300 Millionen Hrywnja an die staatlichen Bergwerke überwiesen, um die Gehälter der Bergleute zu zahlen. Bei diesem Betrag handelt es sich um den zweiten Teil der Mittel, die im Rahmen der Änderungen des Staatshaushalts für zusätzliche 1 Mrd. Hrywnja für Zahlungen an die Bergleute bereitgestellt wurden“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Energieministerium dem Finanzministerium bereits einen Vorschlag unterbreitet hat, die Ausgaben für die Zahlungen an die Bergleute in diesem Jahr um weitere 900 Millionen Hrywnja zu erhöhen. Darüber hinaus rechnet das Ministerium mit einer Umschichtung von 90 Mio. Hrywnja zu Lasten von Einsparungen bei anderen Haushaltsprogrammen. Der entsprechende Verordnungsentwurf wurde der Regierung bereits vorgelegt.

Das Energieministerium entwickelt außerdem zusammen mit Centrenergo PJSC Möglichkeiten für mögliche zusätzliche Vorschüsse an staatliche Bergwerke. Das Ministerium betonte, dass diese Mittel für die Zahlung von Gehältern verwendet werden könnten.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass die Bergleute des Bergwerks Chervonohradska in der Region Lwiw wegen ausstehender Löhne streiken. Nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaftsorganisation des Unternehmens, Pavlo Holota, haben die Bergleute seit September keine Löhne mehr erhalten…