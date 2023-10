Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow hat auf seinem Telegram-Kanal ein Video gepostet, das ein Fragment seines Treffens mit Nikita Zhuravel (russische Medien streichen diesen ukrainischen Nachnamen als „Zhuravel“) zeigt, der im Fall der Koranverbrennung angeklagt ist. Zhuravel sagt in der 16-sekündigen Aufnahme, er wolle „den Islam selbst studieren, zumindest versuchen“. Kadyrow äußert sich daraufhin skeptisch über diese Aussage.

„Sie sagen das nicht mit dem Herzen. Ihre Augen blicken in die falsche Richtung“, versichert das tschetschenische Oberhaupt. Kadyrow bezeichnet Schurawljow in der Bildunterschrift des Videos als „Agent des ukrainischen Sicherheitsdienstes“ und deutet an, dass dieser angeblich „auf solche Dialoge vorbereitet“ sei. Außerdem glaubt er, dass der Gefangene den Koran „nicht aus Unwissenheit oder Ignoranz, sondern absichtlich verbrannt hat, um Muslime zu beleidigen.“

„Es handelt sich um einen ausgesprochenen Provokateur und Saboteur, der im Stil der europäischen Geheimdienste gehandelt hat und den der Westen als Verfechter der Demokratie und der Meinungsfreiheit darstellen will. Wir haben solche Methoden des Westens mehr als ein Dutzend Mal miterlebt. Aber wir haben eine andere Vorstellung von Freiheit – eine echte und hundertmal richtigere: In Russland schränkt die Freiheit der einen die Freiheit der anderen nicht ein“, behauptet Kadyrow

Bekanntlich hatte Nikita Zhuravel zuvor berichtet, dass er im Untersuchungsgefängnis von Grosny von Adam Kadyrow, dem 15-jährigen Sohn des tschetschenischen Staatschefs, zusammengeschlagen worden war.