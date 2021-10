Kein Schnee: Meteorologen prognostizieren für die Neujahrsfeiertage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der Neujahrsfeiertage in der Ukraine kann die Lufttemperatur an einigen Tagen auf -15 Grad Celsius fallen, aber es wird kein Schnee erwartet. Die Leiterin der Abteilung für Klimaforschung und langfristige Wettervorhersagen des ukrainischen hydrometeorologischen Instituts der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Vazira Martazinova, sagte dies auf einer Pressekonferenz in Ukrinform.

Ihr zufolge werden alle Niederschläge in Form von Regen und Nassschnee fallen. Daher hat die Schneedecke keine Zeit, sich zu setzen. In den ersten Januartagen wird ein großer Kälteeinbruch erwartet.

Ende November und Anfang Dezember werden durchschnittliche Tagestemperaturen von etwa 5°C erwartet. Über Neujahr gibt es dann kalte Tage mit Temperaturen von -10-15°C, danach steigen die Temperaturen wieder leicht an.

Der nächste größere Kälteeinbruch wird für Februar erwartet, aber er wird wärmer sein als der Februar des letzten Jahres.

Im Allgemeinen wird der Winter in der Ukraine lang sein, mit unbeständigen Temperaturen.