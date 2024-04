Ein Kind erlitt auf dem Bahnhof in Bila Zerkwa einen Stromschlag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf dem Bahnhof in Bila Zerkwa kletterte ein Kind auf einen Waggon und erlitt einen Stromschlag. Der Junge hat Verbrennungen von 75% des Körpers. Darüber berichtet am 17. April die Polizei des Kiewer Gebiets.

Es wird darauf hingewiesen, dass gestern zwei 11-jährige Jungen in der Nähe der Eisenbahn spielten. Einer von ihnen bot dem anderen an, auf das Dach eines Güterwaggons zu klettern, der in einer provisorischen Wanne stand.

Sein Kumpel lehnte den Vorschlag ab, woraufhin der Junge begann, den Zug selbst über die Metallstufen zu besteigen. Das Kind erlitt einen Stromschlag.

Das Opfer wurde auf der Intensivstation des Krankenhauses behandelt. Bei dem Jungen wurden 75% der Verbrennungen 2. und 3.

Die Polizei untersucht die Tatsache, dass ein Minderjähriger durch einen Stromschlag getötet wurde.

