Der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine hat die "bauvna" in Sewastopol kommentiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Mykola Oleshchuk, hat sich zu den Explosionen im vorübergehend besetzten Sewastopol geäußert und den ukrainischen Piloten gedankt.

Der Kommandeur betonte, dass Sewastopol eine Stadt der Seestreitkräfte der Ukraine ist.

„Wir haben versprochen, dass „die Fortsetzung folgt…“ Während also die Invasoren in Melitopol zur Besinnung kommen und in Sewastopol immer noch der Luftalarm ertönt, möchte ich mich noch einmal bei den Piloten der Luftwaffe bedanken! „Alle Raketen abgeschossen!“ Ich hoffe, dass uns die russische Luftabwehr beim nächsten Mal nicht wieder im Stich lässt. Sewastopol ist die Stadt der Seestreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine! Gemeinsam – zum Sieg!“, schrieb Oleshchuk.