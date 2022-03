Die ukrainischen Streitkräfte haben rund 200 Ausrüstungsgegenstände des russischen Militärs zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Artillerie zerstörte in der Nähe von Melitopol rund 200 russische Militäreinheiten sowie das Hauptquartier des Feindes. Dies teilte ein Berater von Innenminister Anton Geraschtschenko mit.

„Es gibt eine gute Nachricht für eine gute Nachtruhe: Vor 2,5 Stunden wurde in der Nähe von Wasiljewka (Region Saporischschja) die gesamte russische Ausrüstung, die sie in der Nähe von Melitopol gelagert hatten (etwa 200 Fahrzeuge), von unserer Artillerie in Stücke geschlagen! Und das Hauptquartier mit den Ork-Häuptlingen in der Nähe von Melitopol… wurde ebenfalls zerstört“, schrieb er im Telegramm.

Diese Information wurde auch vom Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Nikolaev, Witalij Kim, bestätigt.

„200 Ausrüstungsgegenstände in der Nähe von Melitopol, die enteignet und eingekesselt wurden, sind das beste Geschenk!!!! Ruhm für die Streitkräfte der Ukraine“, sagte er in seinem Telegramm-Kanal.

