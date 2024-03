Der Konsul hat die Blockierung von Bussen an der Grenze nicht gesehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Konsul Serhij Tsaruk hat keine Blockade des Personenverkehrs am Grenzübergang Dorohusk-Jahodyn gesehen. Dies teilte das Generalkonsulat der Ukraine in Lublin am Montag, den 11. März, nach dem Besuch des Konsuls an der Grenze mit.

Zaruk traf sich mit polnischen Spediteuren und betonte, dass es unzulässig sei, die Durchfahrt von Passagierbussen zu verzögern.

„Die Verlangsamung des Verkehrs kann durch technische Gründe verursacht werden, die mit der Durchfahrt anderer Fahrzeuge durch den Korridor der Demonstranten zusammenhängen. In solchen Fällen können die Busse bis zu einer halben Stunde warten. Zum Zeitpunkt des Aufenthalts des Konsuls am Protestort fuhr ein Personenbus ungehindert in Richtung Ukraine“, so das Generalkonsulat.

Auch das Generalkonsulat der Ukraine in Lublin hat ein offizielles Schreiben an den Polizeikommandanten der Woiwodschaft Lublin gerichtet, mit der Bitte, den ungehinderten Verkehr von Bussen an den Orten der Proteste weiterhin zu gewährleisten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Ministerkabinett am Montag erklärt hat, dass polnische Demonstranten und die Polizei Busse aus der Ukraine, die nach und aus Polen fahren, gestoppt haben.

Später erklärten die polnische Polizei und das Innenministerium, dass diese Information „nicht der Realität entspricht“.